Eric Meijers hekelt calimerogedrag bij NEC, volgens Johan Derksen wordt ‘het zo nooit wat’

De trainer: Eric Meijers (coach Spakenburg, oud-Achilles'29)

Eric Meijers (57) was drie seizoenen trainer in de eerste divisie, bij Helmond Sport en Achilles’29. De Nijmegenaar bekijkt alle wedstrijden van NEC en ziet geregeld trainingen van de profclub uit zijn stad. ,,Het is een harde constatering, maar NEC heeft het niet op de rit”, stelt de Nijmeegse coach van tweededivisionist Spakenburg.

,,Ik weet uit ervaring dat je in de eerste divisie een goede spits en een goede keeper moet hebben. Op beide posities blinken de spelers (respectievelijk Rangelo Janga en Norbert Alblas, BvZ) niet uit. Dat is een groot verschil met de top drie - Cambuur, Almere City en De Graafschap - die dat wél goed voor elkaar hebben”, constateert Meijers.

,,Ik vind dat NEC halverwege de competitie dichter bij de top had moeten zitten. Nu is het gat met de kop twaalf punten, dat is veel te veel. Ik wil dolgraag dat NEC terugkeert naar de eredivisie. Maar dat lijkt op dit moment héél ver weg. Zo slecht als de eerste helft tegen Excelsior vorige week, heb ik NEC sinds het begin van de jaren tachtig niet meer gezien.”



,,NEC heeft in de eerste divisie één van de hoogste budgetten. Dan moet je ook uitspreken dat je om de twee promotieplaatsen mee wil doen. De top vijf als doelstelling noemen, vind ik calimerogedrag. Daar moeten we eens vanaf in Nijmegen. Dat past niet bij een trotse club als NEC.”