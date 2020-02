Ernstige kuitblessure Musaba tempert vreugde bij NEC na 2-0 overwinning op Helmond Sport

NIJMEGEN - NEC had vrijdagavond in de eigen Goffert geen kind aan Helmond Sport. De Nijmeegse eerstedivisionist won met 2-0 . De vreugde over overwinning overschaduwd door een ernstige kuitblessure van Anthony Musaba. De vleugelaanvaller ging al na negen minuten per brancard met een breukje vlak boven de enkel.

Na een op het oog onschuldige overtreding van Joeri Poelmans had de vleugelaanvaller de pech dat hij ‘vast stond’ op het moment dat de verdediger van Helmond Sport hem raakte. De kermende voetballer in combinatie met een heftig gebarende scheidsrechter Hensgens deden het ergste vrezen.

,,Die verdediger van Helmond Sport viel achterover op het been van Anthony. Dat stond vast’’, zei NEC-trainer François Gesthuizen. ,,Ik vrees dat we hem voorlopig kwijt zijn.’’

Jonathan Okita verving de ongelukkige voetballer, maar die liet alleen maar zien dat hij nog steeds in een serieuze vormcrisis zit. Grote man in de eerste helft bij NEC was Jellert van Landschoot. De Belgische middenvelder zit sinds de laatste wedstrijd van 2019 – tegen FC Eindhoven – prima in zijn vel en was ook verantwoordelijk voor de 1-0 voor rust. Na een assist van Bas Kuipers schoot hij de bal hard en zuiver langs doelman Stijn van Gassel.

Dirk Proper

Na rust ging de hoofdrol bij de thuisclub naar Dirk Proper. De 17-jarige middenvelder strooide met passes waarna de aanvallers van NEC bijna jubelend de diepte ingingen. Proper gaf ook aanzet tot de 2-0. Hij stuurde Bart van Rooij tot twee keer toe naar de achterlijn, waarna de laatste voorzet van de rechtsback een prooi werd voor Zian Flemming. Met een krachtige kopbal besliste de topscorer (tien goals) de wedstrijd en kroop NEC naar de zesde plaats in de eerste divisie.

Doorstart

