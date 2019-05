Fanatiek NEC-supporter Henk Cornelissen (51) overleden: hij zag de ploeg nog eenmaal stralen

Video NEC-trai­ner De Groot: ‘We zijn er nog lang niet’

11 mei NIJMEGEN - Interim-trainer Ron de Groot van NEC was tevreden over de uitslag vrijdagavond tegen RKC: 2-0. Maar de clubicoon verwacht dinsdag een zware return in de eerste ronde van de play-offs. ,,We zijn er nog lang niet. Het is een goede uitgangspositie. Maar we moeten nog vol aan de bak.’’