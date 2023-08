Fandag NEC afgelast vanwege regenval: ‘We beseffen dat dit een grote teleurstelling is voor onze supporters’

NEC laat weten dat het Goffertpark op dit moment al te drassig is om op te bouwen. Doordat het weer ook de komende dagen slecht blijft, vreest de Nijmeegse club voor gevaarlijke situaties door gladheid en een troosteloze ambiance. NEC annuleerde eerder op woensdag al diverse attracties uit voorzorg en kiest er nu, mede vanwege de inkoop van eten, drinken, personeel en opbouw, voor om het hele programma te schrappen.

NEC had een dag vol muziek en activiteiten gepland staan. Zo zouden er optredens zijn van DJ Bouncy, Robert Pater en Robin Topper en konden de fans een kijkje nemen in de spelersbus of een rondleiding krijgen door De Goffert. Ook zou de selectie gepresenteerd worden. NEC is nog op zoek naar een nieuwe datum voor de fandag.

,,We beseffen dat de afgelasting van de fandag een grote teleurstelling is voor onze supporters”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. ,,Dat is het ook voor ons als selectie, medewerkers, vrijwilligers en iedereen die zijn steentje bij zou dragen. We hebben echt geprobeerd naar alternatieven te kijken, maar dat is op deze korte termijn helaas niet mogelijk.”

,,De komende week gaan we met alle betrokkenen om tafel en bekijken we de mogelijkheden. Een uitgangspunt hierbij is dat we zoveel mogelijk mensen in aanraking willen laten komen met onze selectie en de leuke attracties en optredens die we hadden voorzien. Ik wil graag nogmaals benadrukken dat de beslissing ons betreurt, maar dat we deze keuze hebben gemaakt in het belang van iedereen die we een leuke dag hadden willen bezorgen.”

NEC sluit de voorbereiding vrijdag in De Goffert af met een oefenwedstrijd tegen Venezia. Het duel met de Serie B-club gaat vooralsnog wel door. NEC begint de competitie volgende week zondag in eigen huis tegen Excelsior.