FC Den Bosch heeft interesse in NEC-spits Sven Braken

Braken maakte in de zomer van 2017 de overstap van Almere City naar NEC. Vorig seizoen scoorde de aanvaller uit Maastricht elf keer in de eerste divisie en twee keer in de KNVB-beker. In zijn tweede seizoen in Nijmegen heeft hij die cijfers al bijna geëvenaard. De spits scoorde negen keer in de competitie en twee keer in de beker.