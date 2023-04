FC Groningen-NEC na achttien minuten definitief gestaakt: grensrechter bekogeld met bier

Een FC Groningen-fan gooide een beker bier op de kuiten van de grensrechter, nadat de bal over de zijlijn was gegaan. Scheidsrechter Richard Martens dirigeerde alle spelers meteen naar de kleedkamers, waarna na twintig minuten duidelijk werd dat de wedstrijd niet werd hervat.

De spelers en technische staf van NEC kwamen vervolgens nog wel even het veld op om de bijna 900 meegereisde supporters te bedanken voor hun komst. Op een later tijdstip wordt duidelijk wanneer de wedstrijd uitgespeeld gaat worden. Of dat met of zonder supporters zal zijn, is eveneens nog onbekend.