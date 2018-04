FC Oss en HSV Hoek gingen NEC succesvol voor in een herkansing

Jong Ajax-NEC is niet het eerste duel dat dit seizoen over moest in de eerste divisie. Ook FC Oss-Jong AZ kende al twee edities. Het eerste duel won Jong AZ (0-2), het tweede duel trok FC Oss aan het langste eind (2-1).



In de eerste ronde van de KNVB-Beker moesten de amateurclubs FC Lisse en HSV Hoek hun strafschoppenserie opnieuw nemen. Waar Lisse de eerste serie had gewonnen, ging Hoek uiteindelijk door naar de tweede ronde van de beker.