Fenerbahçe maakt eindelijk 700.000 euro over aan NEC voor Kadioglu

,,Ik zat in bespreking en werd door Rifki Holla, onze medewerker op financiën, naar beneden geroepen”, zegt NEC-directeur Wilco van Schaik. ,,Kijk even op het scherm, zei hij alleen maar. Toen zag ik het bedrag staan. We zijn enorm blij en opgelucht dat Fenerbahçe het geld heeft overgemaakt. Deze maand hebben ze ons keurig op de hoogte gebracht dat het geld er eind april zou zijn.”

Enorm proces

Ferdi Kadioglu werd in 2018 voor 1,5 miljoen euro verkocht aan Fenerbahçe, maar het duurde lang voordat de Turken het volledige bedrag overmaakten. ,,Dit is een enorm proces geweest. We hebben er elf maanden achteraan gezeten”, zegt Van Schaik.



De directeur kaartte de zaak aan bij de wereldvoetbalbond FIFA die Fenerbahçe prompt sommeerde te betalen. ,,We hebben ook veel te danken aan de FBO (Federatie Betaald voetbal Organisaties, DvdB). Die trok samen met ons op en heeft voor juridische bijstand gezorgd.”



Bij Van Schaik kon je opluchting van het gezicht scheppen. ,,Al die tijd hebben we met geld moeten schuiven. We zijn heel zuinig geweest. We zijn echt langs het randje gegaan.”