Flegmatieke vleugelspits bij NEC: Met Okita is het hollen of stilstaan

NEC start met drie topduels, aftrap telkens om 21.00 uur

22 juli NIJMEGEN/ZEIST - NEC wacht loodzware opdrachten in de openingsweken van het nieuwe seizoen. Van de clubs in de top 4 van afgelopen (corona)jaar komt de Nijmeegse club er in de eerste drie speelrondes van de eerste divisie drie tegen.