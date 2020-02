Flemming houdt deur van De Goffert op een kier

,,Ik heb geen contact met ze’’, zegt Flemming in de 21ste aflevering van Blik op NEC. ,,Ik denk ook dat ze het druk hebben met hun eigen zaken. Het loopt tenslotte niet echt op rolletjes’’, doelt de Amsterdammer op zestiende plaats van PEC. ,,Ik denk trouwens wel dat ze me in de gaten houden. Dat hebben we tenminste afgesproken en dat is ook het plan. Daarom hoeven ze me ook niet elke week te bellen. Normaal gesproken ga ik aan het eind van dit seizoen terug naar Zwolle’’, zegt Flemming.

Slag om de arm

De kans dat hij alsnog bij NEC blijft is dus ‘nul’. ,,Nul is in voetbal een beetjes lastig’’, houdt hij toch een slag om de arm. ,,We staan op een ‘play-off plek’. Ik heb het hier naar mijn zin. We wonen leuk. Het klinkt veel te negatief om te stellen dat ik sowieso vertrek bij NEC.’’



Vrijdag speelt de Nijmeegse eerstedivisionist in Deventer tegen Go Ahead Eagles. In de Goffert werd het op 27 september van het vorig jaar een doelpuntenfestijn: 3-3. ,,Maakte ik mijn eerste twee doelpunten voor NEC’’, zegt Flemming.



,,Kwamen we nog terug van een 3-1 achterstand. Wat mij betreft wordt het nu iets minder spannend en pakken wij de drie punten. Ik denk dat we met 2-0 winnen.’’