Flemming leidt NEC naar punt bij weerzien met De Gier

Voor NEC was het gelijkspel tegen oud-trainer Jack de Gier, in april ontslagen in De Goffert, alweer het vierde van het seizoen. Na acht wedstrijden bezet de equipe van de trainers François Gesthuizen, Adrie Bogers en Rogier Meijer de elfde plek in de eerste divisie.

NEC stond door haast twee identieke doelpunten – beide keren tikte linksbuiten Martijn Berden van GA Eagles bij de tweede paal van dichtbij binnen – na 24 minuten al met 2-0 achter. Daarna hielp Flemming met zijn eerste geslaagde actie van de eerste helft zijn ploeg terug in de wedstrijd, door een afgeslagen bal in één keer op de slof te nemen.

Nadat Maecky Ngombo na rust de marge weer op twee had gebracht, stelde Flemming spits Etien Velikonja in staat om in twee instanties de aansluitingstreffer aan te tekenen. Nog geen vier minuten later (in de 72ste minuut) maakte Flemming met zijn tweede van de avond de comeback compleet. Hij schoot een strafschop feilloos in de hoek na een overtreding op Jonathan Okita.