Fortuna stoot NEC in spectaculair duel uit de beker

Terug naar de basis om NEC-cri­sis te bezweren

30 oktober NIJMEGEN - Het is crisis in Nijmegen. NEC is door de historische vernedering afgelopen vrijdag tegen TOP Oss (1-5) in ieder geval voorlopig afgehaakt in de titelstrijd. Trainer Jack de Gier wil de verdediging aanscherpen en met zijn ploeg terug naar de basis. ,,We zullen eerst lelijke wedstrijden moeten winnen. Dan komt het vertrouwen weer terug. Mooi spelen en verliezen, daar heb ik geen zin in.’’