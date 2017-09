Frank Demouge spitsentrainer bij NEC

Golla wil topjaar met NEC na uitblijven transfer

6 september NIJMEGEN - Wojciech Golla keert vrijdag terug in de wedstrijdselectie van NEC, dat in de eerste divisie op bezoek gaat bij FC Den Bosch. De 25-jarige Pool miste het voorgaande duel, thuis met FC Eindhoven (2-1), vanwege transferperikelen. Maar de door hem zo vurig gewenste transfer bleef in beide gevallen uit.