Frans Hendriks benoemd tot erelid van NEC: ‘De club heeft veel aan hem te danken’

NIJMEGEN - Frans Hendriks is benoemd tot erelid van NEC. De 76-jarige Nijmegenaar kreeg die eretitel dinsdag in De Goffert vanwege zijn grote verdiensten voor de Nijmeegse club.

Hendriks geldt als een van de redders van NEC in de jaren 90. Met zijn succesvol opgerichte ict-bedrijf McDos, dat ook de buitenlandse markt opging, investeerde hij veel in de club waar hij fervent fan van is en voorkwam daarmee meerdere keren een mogelijk faillissement.

Zo was Hendriks met zijn merken shirtsponsor van NEC, begon hij een investeringsfonds om spelers aan te trekken en was McDos tussen 2005 en 2011 naamgever van De Goffert. In het begin van dit millennium werd hij door NEC uitgeroepen tot sponsor van de eeuw.

,,NEC heeft veel aan Frans te danken”, zei algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. ,,Hij is onderdeel van de geschiedenis van NEC. Hij heeft meerdere malen een financiële ondergang voorkomen en stond aan de basis van de meest succesvolle periode van NEC.

Hendriks reageerde emotioneel toen hij werd onderscheiden als erelid. ,,Dit is heel bijzonder. Ik heb heel veel voor Nijmegen over. Ik ben blij dat een van mijn vrienden, Marcel Boekhoorn, de boel heeft overgenomen bij NEC en er rust in de tent is gebracht. Ik kan weer lekker slapen.”

Tevens ontving Hendriks van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls de Zilveren Waalbrugspeld, vanwege zijn betrokkenheid bij Nijmegen. Hendriks is onder meer essentieel voor het carnaval in de stad en zet zich in voor tal van goede doelen.