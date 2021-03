Fred Rutten bij NEC: de spiedende ogen van een trainer in ruste

Waar Ted is, is Fred. Bij FC Twente al, en nu dus ook bij NEC. Met de komst van Ted van Leeuwen als technisch directeur is Fred Rutten ook bij de eerstedivisieclub binnen. Mogelijk dat hij vanavond ook bij het duel met Jong PSV op de tribune zit.



Eerder flankeerde hij Van Leeuwen al tegen FC Den Bosch en De Graafschap, en was hij met scout Evert Bleuming bij de bekerwedstrijd tegen VVV aanwezig.



Een vriendendienst, zo klinkt het veelvuldig in het Gofferstadion in Nijmegen. Onbezoldigd en zonder verantwoordelijkheid. Om de nieuwe ‘td’ van advies te voorzien in zijn opdracht om NEC naar de eredivisie te loodsen. Over de staf, selectie, de gehele voetbaltak.