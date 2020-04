‘Gedwongen’ vakantie selectie NEC

Plan de campagne

Gesthuizen maakte met zijn collega-trainers Adrie Bogers en Rogier Meijer een plan de campagne als er over twee maanden - zeer waarschijnlijk zonder publiek - weer gevoetbald wordt. ,,Tussen 3 en 15 mei trainen de spelers individueel thuis. Dan zijn de quarantaine regels nog van kracht en werken ze met de schema's die ze tot nu van ons kregen. Vanaf 15 mei trainen we in kleine groepen. Vanaf 22 mei maken we de groepen groter om weer een week later met de teamtraining te beginnen.’’