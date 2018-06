Geen gedwongen ontslagen bij NEC ondanks bezuinigingen

NIJMEGEN - NEC kan ondanks een nieuwe bezuinigingsronde gedwongen ontslagen vermijden. Slechts een kleine sanering bij het kantoorpersoneel is noodzakelijk nu de Nijmeegse voetbalclub voor het tweede jaar op rij uitkomt in de eerste divisie, het tweede niveau van Nederland. ,,Alle aflopende contracten zijn tegen het licht gehouden. Enkele daarvan zijn niet verlengd”, stelt algemeen directeur Wilco van Schaik.

Bij NEC verdwijnen vier arbeidsplaatsen. In de totale voetbalorganisatie wordt circa een miljoen euro bezuinigd, aldus Van Schaik. Onder meer op het spelersbudget.

Kwaliteit

Het vertrek van grootverdieners als Joris Delle, Wojciech Golla en Gregor Breinburg (allen transfervrij) biedt ruimte. ,,Het is pijnlijk dat deze situatie banen kost, dat wil alleen niet zeggen dat we bij promotie alle aflopende contracten op de werkvloer wél hadden verlengd. Het is niet alleen een financiële, maar ook een kwaliteitskwestie. Het heeft ook te maken met de andere inrichting van de organisatie en met automatisering.”

Na de degradatie van een dik jaar geleden, ging de begroting al met ruim vier miljoen euro omlaag, naar om en nabij 8,5 miljoen euro. Hoe hoog de begroting nu is, kan Van Schaik nog niet zeggen. ,,We gaan erop achteruit, maar onze partners en vooral de investeerders staan ons terzijde om het spelersbudget (was circa 2 miljoen euro, red.) op een redelijk peil te houden. Onze concurrenten van het komend seizoen – FC Twente, Sparta en Roda JC – werken sowieso met grotere budgetten.’’

Hoofdsponsor

Van Schaik hoopt ‘op korte termijn’ een nieuwe hoofdsponsor te presenteren. Afgelopen seizoen stond Ouwehands Dierenpark op de voorkant van het NEC-shirt. Het contract met de Rhenense dierentuin van miljardair annex suikeroom Marcel Boekhoorn liep na één jaar af. ,,De nieuwe hoofdsponsor is voor de start van de competitie geregeld. We zitten namelijk in de concrete onderhandelingsfase. Er is veel interesse. Ik denk zelfs dat we kunnen kiezen.”