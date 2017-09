Gelijkspel bij Jong PSV domper voor NEC

Hand

Na een kwartier kwam NEC aan de hand van spelverdeler Ferdi Kadioglu en spits Sven Braken, die opnieuw sterk speelden, terug in de wedstrijd. Een verdediger bracht NEC echter op gelijke hoogte in de 23ste minuut. Guus Joppen kopte raak uit een hoekschop van Kadioglu. In het vervolg van de eerste helft bleef NEC de bovenliggende partij. Oud-Vitesse keeper Eloy Room had een aantal uitstekende reddingen, onder meer op twee kopballen van Braken. In de 44ste minuut scoorde opnieuw een verdediger van NEC. Dit keer was het Van de Pavert die na een scrimmage, weer na een hoekschop, de 1-2 maakte.