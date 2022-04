Gemeente keurt uitvak in NEC-stadion goed: FC Twente-supporters welkom in De Goffert

Van Leeuwen over Meijer: ‘Hij heeft zich uitstekend gemanifes­teerd in een jaar met veel tegensla­gen’

NIJMEGEN - Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC is blij dat trainer Rogier Meijer zijn aflopende contract heeft verlengd. Hij is lovend over de ontwikkeling die Meijer doormaakt.

30 maart