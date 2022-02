Goffert kan weer worden uitverkocht: gemeente keurt herstel van tribunes goed

De Goffert was sinds 17 oktober gesloten voor publiek, nadat vlak na afloop van de derby NEC-Vitesse (0-1) een deel van het uitvak instortte toen juichende Vitesse-fans daarop stonden te springen. Onderzoek wees uit dat bijna alle tribunes niet bestand waren tegen extra zware belasting, omdat er bij het ontwerp ook een berekeningsfout is gemaakt.

Kwartfinale

Wethouder Noël Vergunst: ,,Het is nog geen vier maanden geleden dat een deel van de tribune het begaf, gelukkig zonder slachtoffers. En ik ben heel blij dat we vandaag al kunnen besluiten om weer op een veilige en verantwoorde manier publiek toe te laten tot het Gofferstadion.”

NEC speelt donderdag tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker de eerste thuiswedstrijd met publiek. Er zijn dan vanwege de coronaregels ruim 4.000 fans welkom (een derde van de capaciteit). Dat geldt voorlopig ook voor de thuiswedstrijd op 19 februari tegen RKC Waalwijk in de eredivisie.