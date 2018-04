Groeneveld: 'De kans dat wij promoveren is 100 procent'

Van Schaik sluit Vitesse-scenario uit bij NEC

18 april NIJMEGEN - Een dag na de mislukte herkansing tegen Jong Ajax, waardoor de titelaspiraties van NEC verdampten, is algemeen directeur Wilco van Schaik strijdvaardig. Voor wonden likken is geen tijd. ,,Zolang we nog een kans hebben, ook al is het 1 procent, gaan we daar volledig voor.’’