Grote leegloop bij NEC

NEC gaat strijdend ten onder in de play-offs

13 mei NIJMEGEN - NEC speelt ook volgend jaar in de eerste divisie. Een wonder is zondagmiddag uitgebleven in De Goffert. De volksclub slaagde er in de halve finale van de play-offs niet in de 4-0 nederlaag donderdag tegen FC Emmen weg te poetsen. De return eindigde in 4-1.