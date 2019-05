Guus Joppen is dé expert van NEC in de play-offs: ‘We móeten die goede reeks doorzetten’

Voor NEC is de wedstrijd tegen MVV vanavond kleingeld vergeleken met de miljoenen euro’s die daarna op het spel staan in de nacompetitie. De Nijmeegse eerstedivisionist is vorige week door de vijfde zege op rij onder interim-trainer Ron de Groot, 4-0 tegen kampioen FC Twente, al verzekerd van de play-offs om promotie.

Toch is het volgens rechtsback Guus Joppen essentieel dat NEC in Maastricht een zesde zege aan die reeks vastplakt. Niet alleen omdat de Gelderse club nog kans maakt om de eerste ronde van de play-offs over te slaan door zesde of hoger te eindigen. ,,We moeten winnen”, zegt ‘nacompetitiespecialist’ Joppen (29). ,,Dan gaan we met een goed gevoel de play-offs in.”