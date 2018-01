Hand van Lijnders zichtbaar in overtuigende oefenzege op Braunschweig: 4-0

COIN – De hand van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders was duidelijk zichtbaar tijdens de overtuigende overwinning op de eerste serieuze tegenstander onder zijn bewind: Eintracht Braunschweig. NEC won de oefenwedstrijd in Spanje zaterdag met 4-0.

NEC sluit met de overwinning het trainingskamp in het Spaanse Estepona zonder tegendoelpunt af. In de competitie hield NEC tot nu toe drie keer de nul in zeventien wedstrijden.

Tegen de amateurs van Quick Boys won NEC vrijdag met 6-0. Het Duitse Eintracht Braunschweig, uitkomend in de Tweede Bundesliga, leek een zwaardere klus te gaan worden. Maar NEC liet de Duitsers niet in hun spel komen: 4-0.

Precies wat hoofdtrainer Lijnders, die afgelopen dinsdag overkwam van Liverpool FC, voor ogen heeft. Door massaal druk te zetten moet zijn elftal zo snel mogelijk de bal veroveren. De tegenstander in balbezit moet meteen door twee, het liefst drie man worden opgejaagd.

Eerste helft

Daarin slaagde NEC prima, met name in de eerste helft. De NEC-spelers voetbalden fel, wisselden veel van positie en troefden daarmee de fysiek sterker ogende Duitsers af. Na een prachtige combinatie door het centrum met Anass Achahbar maakte Ferdi Kadioglu al in de zesde minuut 1-0. Vijf minuten later maakte Achahbar de 2-0. Op aangeven van Michael Heinloth schoot hij de bal van buiten de zestien in de verre hoek.

Braunschweig kreeg pas na een half uur spelen een eerste kansje: de kopbal ging voorlangs. Het was meteen de enige mogelijkheid van de Duitsers in de eerste helft. NEC kreeg betere kansen en maakte met een ‘circusaanval’ de 3-0.

Langil wipte op de middellijn de bal over twee tegenstanders richting Kadioglu. Die miste de bal, maar Achahbar pikte hem op en stuurde Jari Schuurman diep. Schuurman hakte de bal in de zestien op de mee opgekomen Langil die hem achterlangs kruiste. Het lukte de buitenspeler niet de bal door de benen van de Duitse doelman te prikken, maar in de rebound scoorde hij alsnog.

Tweede helft

In de tweede helft bracht Lijnders, net als tegen Quick Boys, een heel nieuw team van bankzitters, jeugdspelers en voetballers die terugkomen van een blessure. Braunschweig begon het tweede bedrijf met acht nieuwe spelers.

Het gelegenheidsteam van NEC, dat vanzelfsprekend niet op elkaar is ingespeeld, had meer moeite met het uitvoeren van het strijdplan van Lijnders. Maar de intentie was er wel. Braunschweig kreeg de betere kansen, maar vond het net niet. NEC wel; Sven Braken verzilverde een strafschop vlak voor tijd.

Scoreverloop:

1-0 Kadioglu (6.), 2-0 Achahbar (11.), 3-0 Langil (37.), 4-0 Braken (90.)

Opstelling NEC eerste helft:

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Schuurman.