Hart Gábor Babos klopt voor NEC én voor NAC

,,Ik kan niet kiezen’’, zegt de 44-jarige Hongaar in de achtste aflevering van ‘Blik op NEC’. ,,Mijn lichaam is vrijdagavond in tweeën gedeeld. De ene helft is voor NAC. De andere helft voor NEC.’’



Nog steeds heeft Babos het clubrecord van NEC in handen. In zijn eerste seizoen (2005 -2006) hield hij in zeven achtereenvolgende wedstrijden in de eredivisie ‘de nul’.



Elke doelman die na de 44-jarige Hongaar in De Goffert de handschoenen aantrok, beet zijn tanden stuk op de 693 minuten die Babos destijds zijn doel schoon hield. ,,Ik denk dat mijn record nog een tijdje blijft staan’’, zegt de oud-international van Hongarije.



,,Helemaal nu we in de eerste divisie spelen. Elke wedstrijd gaat op en neer. Teams spelen enorm aanvallend. Dan is het extra moeilijk om zo’n serie neer te zetten.’’