Hattrick Druijf bij eerste zege NEC in dik twee maanden

De laatste competitiezege voor het duel met het Utrechtse beloftenteam dateerde van dik twee maanden geleden. Op 30 november was NEC in De Goffert te sterk voor FC Volendam: 5-1.

NEC bleef ondanks de zege vijftiende op de ranglijst. Het gat met de laatste play-offsplaats van Cambuur is drie punten. De ploeg uit Leeuwarden speelt dit weekeinde nog.

Moyenne Druijf

Ferdi Druijf was de grote man bij NEC. De huurling van AZ scoorde in zijn vierde wedstrijd voor de club uit de Keizerstad een (valse) hattrick. Druijf staat daardoor op vijf treffers voort NEC en een ongekend moyenne: 1,25. Na een kwartier trof Druijf doel met een penalty, na hands van Jong Utrecht-speler Ruben Hoogenhout in eigen strafschopgebied. De aanvalsleider maakte in de 27ste minuut met een fraaie draaibal zijn tweede en vlak voor rust van dichtbij zijn derde.

Tussendoor had Mike Tresor Ndayishimiye de thuisploeg op 2-0 gezet uit een voorzet van Jonathan Okita. De rappe vleugelspits startte voor het eerst in de eerste divisie in de basis vanwege een blessure bij Ole Romeny. Ook Mattijs Branderhorst kende een primeur. De doelman, deze week op huurbasis overgekomen van eredivisionist Willem II, debuteerde met een basisplaats. Hij was zodoende na Gino Coutinho, Marco van Duin, Norbert Alblas en Oliver Zelenika de vijfde (!) doelman van NEC dit seizoen.

Debuut Wolters

Branderhorst moest na 24 minuten voor het eerst in Nijmeegse dienst vissen. De goalie was kansloos toen Mohamed Malahi de bal van achter de achterlijn voorgaf op Jong FCUtrecht-spits Nick Venema: 2-1. Even daarvoor hadden Okita na een mooie versnelling en Mathias Bossaerts nog grote kansen voor NEC gemist.

De thuisploeg verzuimde na rust verder uit te lopen. Okita vond net na het uur voormalig NEC-doelman Maarten Paes op zijn weg, Ndayishimiye verprutste vervolgens een overtalsituatie en Druijf’s vierde goal werd vanwege buitenspel afgekeurd. Een kwartier voor tijd draaide Overtoom de bal net naast, net daarna stuitte Okita opnieuw op Paes en schoot Leroy Labylle op de paal. Op dat moment stond Randy Wolters er al in bij NEC. De aanvaller maakte, luid toegezongen door het publiek, zijn debuut na een zware knieblessure.

NEC-Jong FC Utrecht 4-1 (4-1)

15. Druijf (penalty) 1-0, 23. Ndayishimiye 2-0, 24. Venema 2-1, 27. Druijf 3-1, 43. Druijf 4-1.

Scheidsrechter: Van der Laan.

Toeschouwers: 7125.

Geel: Van den Berg, Wolters (NEC), Venema, Hoogenhout (Jong FC Utrecht).

NEC: Branderhorst; Lartey-Sanniez, Bossaerts (81. Buwalda), Kvida, Labylle; Dijkstra, Van den Berg (63. Bruijn), Overtoom; Okita, Druijf, Ndayishimiye (77. Wolters).