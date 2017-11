'Het ongrijpbare van Cruijff, daar had Cees Kornelis het meeste vat op'

De 79-jarige Van Reeken speelde de laatste paar seizoenen van zijn carrière bij NEC samen met Kornelis, die woensdagavond op 71-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van huidkanker in zijn woonplaats Grave. ,,Cees was de enige die ervoor kon zorgen dat Johan Cruijff niet tot zijn niveau kwam. Hij ging precies mee in de bewegingen van Cruijff en ving hem op of blokkeerde hem met een tackle. Het ongrijpbare van Cruijff, daar had Cees het meeste vat op.’’

'Hij gaf ze op hun donder'

Het schaduwen van Cruijff leverde hem de bijnaam 'Cees de Klever' op. ,,Maar Cees was voor niemand bang’’, vervolgt Van Reeken. ,,Cees had vat op alle midvoors, die hadden het allemaal moeilijk tegen hem. Hij gaf ze 1,5 uur op hun donder, kleefde er constant tegenaan. Cees voelde aan welke kant ze opgingen. Hij kon zich helemaal focussen op zijn tegenstander.’’

Wim Meijers speelde in twee periodes vijf seizoenen samen met Kornelis bij NEC. De 69-jarige Meijers: ,,Cees was een fijne collega en een uitstekende verdediger. Daar kon Cruijff over meepraten. Hij had weinig overtredingen nodig, ook tegen Cruijff niet. Dat zegt alles. Dat soort verdedigers zie je tegenwoordig niet meer. In deze tijd was hij miljonair geweest.’’

'Door Kornelis ging Cruijff zwerven'

Toen Leen Looijen als assistent-trainer bij NEC kwam, was Kornelis al een gearriveerde speler. ,,NEC speelde in de subtop en Cees was de aanvoerder. Hij was een wendbare verdediger. Maar hij had ook een enorm atletisch vermogen en was sterk in de lucht. Hij kon daardoor tegen behendige en grote, sterke spitsen spelen.’’

Volgens Looijen is Cruijff na een aantal wedstrijden tegen NEC begonnen met zwerven als antwoord op de mandekking van Kornelis. ,,Daar is het mee begonnen. Hij speelde eerst altijd vrij diep. Maar tegen NEC liet hij zich in één keer terugzakken naar het middenveld om de bal te halen, waardoor Cees geen man had. De middenvelders kwamen er overheen. We stonden binnen 21 minuten met 0-4 achter. Daar waren wij tactisch niet op voorbereid.’’

Topclubs

Het verbaast de huidige commissaris technische zaken binnen de Raad van Commissarissen van NEC dat Kornelis nooit bij grotere clubs heeft gespeeld. ,,Ik weet dat er interesse was van de Nederlandse topclubs. Maar NEC wilde hem nooit laten gaan. De club had toen veel macht. Cees was ook een bescheiden, rustige man.’’ Na 12,5 seizoen bij NEC, speelde Kornelis ook voor PEC Zwolle en De Graafschap.