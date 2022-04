Het wordt druk aan de onderhandelingstafel bij NEC: Van Leeuwen wacht pittige gesprekken

Duelund laat zich met hattrick zien bij klinkende zege reserves NEC op Almere City

ALMERE - Mikkel Duelund heeft zich doen laten gelden bij de klinkende zege van NEC op Almere City in de reservecompetitie. De middenvelder maakte een hattrick en had daarmee een groot aandeel in de 1-6-overwinning voor de Nijmeegse club.

