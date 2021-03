Hiddink roept NEC’er Janga en keepers De La Paz en Room op voor Curaçao

Opvallend is de aanwezigheid van Vurnon Anita in de selectie. De middenvelder van RKC Waalwijk heeft drie interlands voor het Nederlands elftal op zijn naam. Van wereldvoetbalbond FIFA heeft hij toestemming gekregen om alsnog voor Curaçao uit te komen.

Op donderdag 25 maart in Willemstad wacht Curaçao de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 in Qatar. De clash met Saint Vincent en de Grenadines is voor Hiddink zijn debuut. De Achterhoeker volgde in november de gewipte Bicentini op. Op zondag 28 maart is het tweede kwalificatieduel, in Guatemala-City tegen Cuba.