Hoe NEC volgens trouwe supporters weer uit het diepe dal kan kruipen

Het is moeilijk voor te stellen: exact tien jaar geleden stonden de Nijmegenaren aan de vooravond van een tweeluik met het Duitse HSV. NEC speelde Europees voetbal, had gewonnen van grootmachten als Udinese en Spartak Moskou en kon in de Duitse havenstad rekenen op een support van liefst 6.000 fans. Tegen HSV delfde de ploeg weliswaar het onderspit, maar Nijmegen ademde NEC.



Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. NEC is verworden tot ‘een zwalkend schip dat de ijsberg al flink heeft geschampt en waar het water in de onderste machinekamers al langzaam bij de bemanning tot aan de lippen stroomt’, zo liet de supportersvereniging daags na het debacle in Eindhoven weten in een heus statement. Voorzitter Jeroen Rengers: ,,Natuurlijk maken wij ons hartstikke veel zorgen, de prestaties zijn waardeloos. Op die moment verliest NEC zo’n beetje van iedere club: dat is de club onwaardig.”