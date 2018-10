Hoofdsponsor NEC in financiële problemen, club 'compleet verrast'

Voor NEC kan het volgens woordvoerder Sander Mijnhijmer 'lastig worden', maar de club komt volgens hem niet acuut in de problemen, mocht Energieflex failliet gaan.



,,We moeten eerst in gesprek met de bewindvoerder die aangesteld is’’, zegt Mijnhijmer. ,,Wij zijn tot die tijd in afwachting van wat er gaat gebeuren.’’



Van Schaik: ,,Daarnaast zullen we ook moeten onderzoeken hoe we de maatschappelijke projecten die voor de komende weken gepland staan alsnog uit kunnen voeren. EnergieFlex is namelijk ook hoofdfounder van onze maatschappelijke stichting.’’



In de tussentijd gaat het commerciële team van NEC alvast op zoek naar alternatieven, want de betalingen van Energieflex aan NEC worden gespreid over het seizoen gedaan. NEC krijgt dus nog geld van het bedrijf. ,,In het ergste geval gaat EnergieFlex failliet. Dan moeten we op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.’’