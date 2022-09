Hoofdsponsor NEC verlengt tot 2029: ‘Streven naar een stabiele plek in het ‘linkerrijtje’

Algemeen directeur Wilco van Schaik van de voetbalclub is opgetogen: ,,We zijn als N.E.C. ontzettend trots op deze verlenging. En dit is geen gewone verlenging, maar een belangrijk partnership van maar liefst zeven seizoenen. De komende jaren gaan we gezamenlijk verder bouwen aan nieuwe successen, waarbij we niet vergeten waar we vandaan komen. Nijmegen en omgeving nemen we in ons hart en onze plannen mee!”

‘Eredivisieniveau’

Ook KlokGroep is blij met de sponsorafspraken, zegt algemeen directeur Harold van Rooijen: ,,Toen we in 2019 hoofdsponsor werden van NEC speelde de club nog in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie. NEC blaakte echter van ambitie en paste ook qua maatschappelijke betrokkenheid goed bij KlokGroep. Die ambitie is de afgelopen jaren meer dan waargemaakt. Niet alleen de selectie, maar ook de organisatie is nu op Eredivisieniveau. Ook wij zijn de afgelopen jaren met N.E.C. meegegroeid. We streven nu naar een stabiele plek in het ‘linkerrijtje’.’’



Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekend gemaakt.