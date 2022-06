Huurdeal bij NEC: Thibo Baeten aan de slag bij Beerschot

voetbalpodcast Eredivisie lonkt voor De Graafschap, Barreto in tranen en krijgt Vitesse de fanatieke aanhang in het gareel?

Het geloof groeit in promotie naar de Eredivisie, bij De Graafschap. Is NEC gevoelig voor de emotionele actie om Edgar Barreto te behouden? En krijgt Vitesse de aanhang nog onder controle na opnieuw een actie met vuurwerk in het stadion?

9 mei