Iedereen bij NEC levert salaris in om de club te redden

Volgens Wilco van Schaik was er over de hele linie begrip voor deze maatregel. ,,Dit is weer een stap in de redding van NEC door de crisis heen. We zijn er nog niet, we hebben nog veel steun en hulp nodig, maar dit is een hele mooie stap, ik ben er trots op dat dit uit de boezem van de club, vanuit de mensen, komt”, zegt de directeur van NEC op de officiële clubsite.