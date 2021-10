Ingenieurs onderzoeken instorting uitvak in De Goffert, NEC moet mogelijk uitwijken naar ander stadion

Royal Haskoning DHV gaat onderzoeken hoe het incident heeft kunnen gebeuren, of de overige tribunes in De Goffert veilig zijn en wanneer het stadion weer gebruikt kan worden en op welke wijze. De komende week moet duidelijk worden hoe lang het gehele onderzoek zal duren.

Naast het onderzoek van Royal Haskoning DHV komt er een feitenonderzoek naar hoe de inspecties van De Goffert in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en wat daar de resultaten van zijn. De resultaten daarvan komen binnenkort beschikbaar.

Quote We moeten als club nu al met verschil­len­de scenario’s rekening houden. Zowel het spelen zonder publiek, wellicht met gedeelte­lijk publiek of het uitwijken naar andere locaties passeren daarbij de revue Wilco van Schaik, algemeen directeur NEC

Expert

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. ,,We ondersteunen de keuze van de gemeente om te kiezen voor Royal Haskoning DHV. Zij zijn een expert op dit gebied in Nederland. Dit hebben ze eerder laten zien bij AZ. Het is voor ons een absolute noodzaak om de veiligheid van iedereen in het stadion te kunnen waarborgen.”

,,Daarbij houden we alle opties open en moeten we als club nu al met verschillende scenario’s rekening houden. Dat mag iedereen van ons verwachten. Zowel het spelen zonder publiek, wellicht met gedeeltelijk publiek of het uitwijken naar andere locaties passeren daarbij de revue.”

Het voorste deel van het uitvak in De Goffert zakte zondag in elkaar toen hossende Vitesse-supporters de 0-1-zege op NEC vierden met de spelers. Een opslagcontainer die onder het uitvak stond voorkwam dat er gewonden vielen. NEC speelt over twee weken een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.