Interim-trainer NEC na vierde zege op rij: ‘We moeten ons niet rijk rekenen’

NIJMEGEN - Trainer Ron de Groot boekte met NEC maandagmiddag tegen RKC de vierde zege op rij (2-1). Daarmee zette de eerstedivisionist weer een stap richting de play-offs. ,,Ik hoor iedereen roepen: ‘We hebben de play-offs‘. Maar er is nog helemaal niets beslist. We moeten nog twee wedstrijden vol gas geven.’’

NEC steeg naar de negende plek. De voorsprong op concurrenten RKC en MVV bedraagt nu een punt. Roda JC volgt op twee punten. ,,We moeten ons niet rijk rekenen.’’

Worstelen

De interim-trainer zag in De Goffert dat zijn ploeg de eerste tien minuten worstelen met RKC. ,,We begonnen moeizaam aan de wedstrijd. We hadden grote problemen. We kwamen niet onder de druk van RKC uit. Daarna pakten we het goed op. We hadden goede loopacties en kregen drie goede kansen.’’

Na een half uur kwam RKC echter op voorsprong door een doelpunt van Stijn Spierings. ,,Dan slaat de twijfel toe. Het vertrouwen is weg. Het wordt apathisch, statisch. We kwamen ook niet meer voor de goal. Zonder grote kansen te krijgen had RKC verder kunnen uitlopen.’’

Strijd

In de rust spoorde De Groot zijn ploeg aan het voetbal weer op te pakken van voor het tegendoelpunt. ,,Diepte pakken en hoger pressie spelen. Dat hebben we goed uitgevoerd. In de omschakeling waren we gevaarlijk. Het doelpunt van Jonathan Okita na de steekbal van Jordy Bruijn was daar een schoolvoorbeeld van.’’