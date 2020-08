International Janga van Curaçao nieuwe spits van NEC

Interview Lijnders na succesjaar Liverpool: ‘We willen niet onze titel verdedigen, maar de volgende aanvallen’

18 juli Van een Europese subtopper is Liverpool in een paar jaar tijd uitgegroeid tot hét te kloppen elftal. Pepijn Lijnders (37) maakte die hele transformatie mee. De rechterhand van hoofdtrainer Jürgen Klopp vertelt erover in een tweeluik. Vandaag deel 1: de vorming van topteam Liverpool.