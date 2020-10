Invaller Beekman redt een punt voor NEC bij Jong PSV

NEC-spits Janga vrolijk in Volendam: ‘Van die hatelijke nul af’

16 september VOLENDAM - Na de 3-1 zege van NEC bij Volendam zat de sfeer er dinsdagavond bij alle Nijmeegse spelers prima in. Maar de vrolijkste man in het Kras Stadion was Rangelo Janga. De spits van NEC, gehuurd van Astana FK uit Kazachstan, maakte zijn eerste én tweede treffer in het rood-groen-zwart.