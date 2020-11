Invaller Van der Sluijs helpt slordig NEC aan belangrijke zege op MVV

Dat wil overigens niets zeggen, zo bleek wel tegen MVV, de nummer zeventien van de ranglijst. NEC stelde opnieuw teleur in eigen stadion. Dat de Gelderse equipe niet opnieuw punten verloor zoals in de laatste twee thuiswedstrijden, tegen Roda JC (1-1) en Helmond Sport (2-2), was te danken aan Joep van der Sluijs. De jonge invaller, terug van een lichte kuitblessure, tekende tien minuten voor het einde voor de winnende treffer met een fraaie uithaal.

Eén punt

Zo profiteerde NEC optimaal van het puntenverlies van concurrenten Almere City, NAC en De Graafschap de dagen ervoor. Eén punt is de achterstand van NEC nu op de laatste twee genoemde ploegen, het gat met de directe promotieplek van runner-up Almere City is vier punten.

Dat NEC nog won van MVV zegt genoeg over de vorm van de Nijmegenaren. Momenteel valt alles goed voor de ploeg. Negen competitieduels is NEC al ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 27 september, bij De Graafschap (2-0).

Maar aan die serie had tegen MVV een einde kunnen komen. Vooral de openingsfase van NEC was dramatisch. Zo leverde doelman Norbert Alblas na een paar minuten de bal zomaar in tijdens de opbouw. Het was dat Joeri Schroijen slordig omsprong met het buitenkansje. Dat deed Arne Naudts in de 22ste minuut beter, voor MVV dan. De spits van de Zuid-Limburgse formatie ragde de bal die NEC’er Syb van Ottele onder zijn voet liet doorgaan hard in het doel.