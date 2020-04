Is dit de eindstand voor NEC? ‘Je staat waar je hoort te staan’

Wim Rip moet vertrek bij PSV nog verwerken: ‘In de voetballe­rij zijn we allemaal passanten’

15 april WAGENINGEN - Wim Rip zette bij NEC het vak van videoanalist op de kaart en bouwde dat uit bij PSV en het Nederlands elftal. Voor het eerst in zijn carrière is hij werkloos. Dat is even wennen voor de Wageninger.