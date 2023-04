Ivan Márquez vertrekt transfervrij, NEC houdt hoop op Souffian El Karouani

Ivan Márquez verlengt zijn aflopende contract niet en vertrekt na dit seizoen transfervrij bij NEC. De Nijmeegse club is nog wel hoopvol over een langer verblijf van Souffian El Karouani.

Márquez is om financiële redenen niet akkoord gegaan met de aanbieding van NEC. De club gaf de Spanjaard 1 april als deadline om bij te tekenen en gaat niet meer met hem in onderhandeling. De spelers die uit hun contract liepen kregen allemaal in december een voorstel.

,,In deze fase van zijn carrière kijkt hij naar meer financiële zekerheid”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers van NEC. ,,We hebben hem een uiterst bod gedaan, welke hij heeft afgeslagen. Uiteraard balen we daarvan, maar dat is zijn goed recht.”

Márquez is bezig aan zijn tweede seizoen bij NEC. De centrale verdediger werd transfervrij weggeplukt bij het Poolse Cracovia Krakow en werd meteen een belangrijke kracht in Nijmegen. Hij kwam tot dusver tot 63 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde.

Quote Mensen moeten niet onderschat­ten wat een dergelijke situatie met een speler doet en Souffian heeft me nog enkele dagen bedenktijd gevraagd Carlos Aalbers, Technisch directeur NEC

El Karouani

Ook El Karouani kreeg tot 1 april de tijd om een nieuw contract aan te gaan, maar de Marokkaan heeft om extra bedenktijd gevraagd. Aalbers heeft deze week een laatste gesprek met hem, waarin hij definitief de knoop moet doorhakken.

,,Mensen moeten niet onderschatten wat een dergelijke situatie met een speler doet en Souffian heeft me nog enkele dagen bedenktijd gevraagd. Ik heb hem duidelijkheid over de kaders van de nieuwe overeenkomst gegeven, waardoor hij alles goed in kaart heeft.”

El Karouani speelt sinds 2017 bij NEC. De linksback werd destijds overgenomen van de amateurs van Elinkwijk en maakte na twee jaar in de jeugdopleiding in 2019 zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde vooralsnog 107 wedstrijden voor NEC, waarin hij goed was voor zes doelpunten en twaalf assists.

El Karouani had in 2021 een belangrijk aandeel in de promotie van NEC naar de eredivisie door in de finale van de play-offs tegen NAC Breda (1-2) de assist te geven op het winnende doelpunt van Jonathan Okita. Hij debuteerde vorig jaar voor Marokko.

