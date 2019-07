Jeugd NEC begint onbevangen aan het grote werk

ANKUM - Bij de Duitse voetbalclub SF Lotte dachten ze dinsdagavond heel even dat ze in de maling waren genomen door NEC. Alsof de Nijmeegse eerste divisionist niet de hoofdmacht gestuurd had voor het oefenduel, maar de A-junioren.

Een van zeventien, drie van achttien en eentje van negentien jaar stonden er aan Nijmeegse kant op het wedstrijdformulier. NEC won met 1-0 door een goal vlak na rust van de allerjongste. Ayman Sellouf besliste de wedstrijd met een perfecte schuiver in de lange hoek.

Na een uur wisselde NEC hele elftal en kwam de ‘oudere garde’ in het veld om de derde oefenzege van de voorbereiding zonder tegendoelpunt over de streep te trekken. ,,Vrijdag tegen Wuppertal is het andersom’’, zei François Gesthuizen. De trainer betoogde dat hij samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer niet naar leeftijd had gekeken toen ze de opstelling op papier hadden gezet. ,,We wilden beginnen zoals we getraind hebben. Druk zetten met de drie spitsen, snelle opbouw van achteruit. We zijn tevreden met de manier waarop dat gebeurde.’’

Blij met trainingskamp

NEC oogde fris tegen SF Lotte dat vorig seizoen nog uit de derde Bundesliga degradeerde. Dat is geen kinderachtige competitie met clubs als 1.FC Kaiserslautern, 1860 München, Uerdingen en Eintracht Braunschweig. Aan niets was te zien dat de groep 's morgens in Nijmegen nog een uur getraind had en er een busreis van drie uur op had zitten. Gesthuizen was blij met het trainingskamp van drie dagen dat er nu aankwam in Duitsland. ,,Door vakantie ben ik ben toch twee weken later aangesloten. Dat geeft me de kans om wat gesprekken met spelers te voeren.’’

De matchwinner was blij met de kansen die de jeugd bij NEC krijgt. ,,Er zit veel voetbal in de ploeg. Het combinatiespel over de grond gaat snel. Er is veel beweging’’, zei Sellouf. ,,We kennen elkaar van onder 17 en onder 19. Ik heb geleerd direct diep te gaan als we de bal op het middenveld veroveren. Zo valt die goal ook. Sabak verovert, Tresor geeft diep en ik sta alleen voor de keeper. Die bal moest er in.’’ Net als zijn trainer was ook Sellouf blij met het mini-trainingskamp. ,,Dat is belangrijk voor me. Ook buiten het veld leer ik van de oudere jongens. Hoe ze praten over voetbal. Ik doe steeds meer mee. Twee jaar geleden had ik lopen stotteren als ik daarbij was geweest.’’