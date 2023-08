Jeugdopleiding NEC onthoofd: kopstukken leggen werkzaamheden neer

kappen en draaien Opvolger van Rogier Meijer al gezien bij NEC? • Vitesse gaat glimla­chend richting clash met PSV

Hoe komt NEC het schrikbarend slechte begin van het seizoen te boven? Hoe krijgt Rogier Meijer de Nijmeegse club aan de praat? En hoeveel krediet heeft de trainer nog? Of is de opvolger van Meijer al gezien langs de lijn? Goudhaantje Marco van Ginkel zorgt ervoor dat Vitesse opgelucht kan ademhalen, met een loodzwaar programma voor de boeg. En tevredenheid over de nieuwkomers bij de Arnhemmers.