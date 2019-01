Johan Derksen over zwalkend NEC: ‘Zonder Boekhoorn is club ten dode opgeschreven’

Volgens de analist, die tweewekelijks aanschuift bij het programma Veronica Inside, slagen de Nijmegenaren er telkens in ‘de verkeerde mensen op de verkeerde plekken te zetten’. ,,Clowns maken de dienst uit bij NEC. Ze maakten een jongen uit Waalwijk (de inmiddels vertrokken Remco Oversier, SF) technisch directeur, dat bleek een absoluut lichtgewicht te zijn. Hetzelfde gold voor Pepijn Lijnders, een laptoptrainer uit Liverpool die nog nooit wat bewezen heeft. Vragen om problemen. En wat heeft de huidige trainer Jack de Gier, die eerder alléén bij Almere City heeft gezeten, nu écht gepresteerd?”



Derksen, wiens familie uit het Nijmeegse Waterkwartier komt, volgt ‘zijn’ club nog altijd op de voet. ,,Met pijn in het hart. Weet je: in potentie is NEC de grootste club van Gelderland. Als de spelers er volgende week per ongelijk drie ballen inschieten, zit het stadion zo weer vol. Dat maakt het extra treurig.”