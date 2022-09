Jong Oranje imponeert met Tavsan en Scherpen in de basis niet in oefenduel met Roemenië

CLUJ - Jong Oranje heeft de tweede oefenwedstrijd van deze week niet gewonnen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelde met NEC-aanvaller Elayis Tavsan en Vitesse-doelman Kjell Scherpen in een troosteloze ambiance in Cluj doelpuntloos gelijk tegen Roemenië (0-0).

Jong Oranje en Roemenië maakten er op een erbarmelijk veld bepaald geen spektakel van. Nederland had wel het meeste balbezit, maar kon dat nauwelijks omzetten in echt grote kansen.

Joshua Zirkzee zag in de derde minuut wel al een bal van de lijn gehaald worden. Daarna was vooral Roemenië gevaarlijk en vertolkte Scherpen een hoofdrol. Hij ontsnapte eerst aan een tegengoal na miscommunicatie met Sepp van den Berg en hij redde vlak voor tijd in een één-op-één-situatie.

Jong Oranje zegevierde vrijdag nog wel tegen België. Nederland was toen met 1-2 te sterk door twee treffers van Brian Brobbey. Net als Ryan Gravenberch stroomde hij het afgelopen weekend door naar het grote Oranje. Hij was er dus niet bij in Roemenië, waar Zirkzee nu de voorkeur kreeg in de punt van de aanval.

Zinvolle week

,,Het was lastig, maar we hebben ook niet ons niveau gehaald", zei coach Van de Looi bij ESPN. ,,We waren niet goed aan de bal en kwamen er niet door, zowel door de as als langs de zijkanten. Tegen België hebben we heel goed gespeeld en nu tegen een tegenstander van minder niveau minder. Het EK duurt nog even, maar het was wel een zinvolle week.”

Scherpen had ook al een basisplaats tegen België. Tavsan viel een half uur voor tijd in. Hij werd tegen Roemenië na zeventig minuten vervangen door Sven Mijnans.

Het EK voor spelers onder de 21 jaar vindt volgend jaar plaats in Roemenië en Georgië. De Cluj Arena waar Jong Oranje het dinsdag opnam tegen Roemenië is bovendien een van de speellocaties.