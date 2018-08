Joris Delle tekent voor één seizoen bij Feyenoord

Delle (28) speelde twee jaar voor NEC. Feyenoord was op zoek naar een doelman nadat Brad Jones deze zomer vertrok naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Jones stond een half seizoen in Nijmegen onder de lat voordat hij de overgang naar Feyenoord maakte.



De Australische doelman (36) pakte in zijn eerste seizoen in Rotterdam de titel. Afgelopen seizoen veroverde hij met Feyenoord de KNVB-beker. Eerste doelman in Rotterdam is komend seizoen Justin Bijlow.