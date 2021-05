Kaartjes vliegen in recordtempo over toonbank: nacompetitiefinale NAC - NEC ‘uitverkocht’

Voor het eerst in 2021 mag NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion supporters ontvangen. Na de gewonnen halve finale tegen FC Emmen is de promotiekoorts tot grote hoogte gestegen, waardoor er een grote run op het selecte aantal tickets is. Dat zorgde even voor oververhitting van de servers aan de Stadionstraat, waardoor de website uit de lucht was.



Nadat het euvel verholpen was, was het spektakel in een vingerknip gedaan. Club van 1912-leden konden vanaf 12.00 uur gratis kaarten reserveren voor de bloedstollende apotheose van het seizoen. De gouden seizoenkaarthouders konden dit vanaf 16.00 uur, maar voor hen was er nog slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar.



Zondagavond zal om 18.00 uur afgetrapt worden op de grasmat in het Rat Verlegh Stadion. De winnaar van de strijd tussen NAC en NEC verdient een plaatsje in de eredivisie.