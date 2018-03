Kadioglu in beeld voor Turks nationale elftal

De voetballer uit de opleiding van NEC/FC Oss is jeugdinternational voor Oranje onder 19. Kadioglu, die geen Turks spreekt, heeft een dubbele nationaliteit: Nederlands en Turks. De aanvallende middenvelder, goed voor vier goals en tien assists in de eerste divisie, speelde in het verleden al eens mee met een oefenwedstrijd van een Turks jeugdteam. De Turkse krant Günes brengt Kadioglu al langer in verband met een overgang naar topclub Besiktas.



Turks elftal

Turkije plaatste zich in een poule met onder meer IJsland en Kroatië niet voor het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland. De ploeg van de nieuwe bondscoach Mircea Lucescu (Roemenië) speelt 23 maart een oefeninterland tegen Ierland en 5 juni tegen Rusland.