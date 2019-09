Kadioglu maakt nieuwe start: ‘Bij Fenerbahçe is het hele stadion met 50.000 man het sfeervak’

De start van zijn tweede seizoen bij Fenerbahçe is veelbelovend. ,,Drie wedstrijden, drie invalbeurten. Een keer gescoord, een keer de assist bij het winnende doelpunt in blessuretijd’’, klinkt de jeugdinternational in het hotel van Jong Oranje in Zeist zelfbewust.



Vooral dat doelpunt bij zijn debuut staat voor altijd in zijn geheugen gegrift. ,,In eigen stadion tegen Gaziantep. Ik ging diep, kwam een op een met de keeper en scoorde via de binnenkant van de paal. Het publiek ging tekeer. Ik ging helemaal uit mijn dak. Dat gevoel, echt niet normaal. Vergeet ik nooit meer.’’