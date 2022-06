Keeper Kelle Roos van Derby naar Aberdeen

Roos (30) groeide op in Rijkevoort in Noord-Brabant en kwam in zijn jeugd uit voor de regionale clubs Toxandria, Trekvogels, Juliana’31 en Quick 1888. Via onder anderen PSV en NEC belandde hij in 2013 bij Nuneaton Town. Een jaar later pikte Derby County hem op. Hij werd vervolgens verhuurd aan Rotherham United, AFC Wimbledon, Bristol Rovers, Port Vale en Plymouth Argyle.